Hochstift à la carte vom 1. bis 3.9.

Das Paderquellgebiet ist einer der schönsten Orte der Stadt und bietet die perfekte Kulisse für das Gourmet-Festival Hochstift à la carte, bei dem der Genuss keine Grenzen kennt. Herausragende Köche präsentieren in edlen weißen Pagodenzelten stilvoll dekoriert, was die Hochstiftküche an kulinarischen Höhepunkten zu bieten hat – von raffiniert verfeinerter deftig-westfälischer Küche über ausgewählte Biogerichte bis zu extravaganten exotischen Genüssen. Stimmungsvolle Musik und Lichtinstallationen runden das vielseitige Angebot ab. Geöffnet ist die Veranstaltung am Freitag, 1. September, von 16 bis 24 Uhr, am Samstag, 2. September, von 12 bis 24 Uhr, und am Sonntag, 3. September, von 12 bis 20 Uhr.

Ihre Kochkünste demonstrieren in diesem Jahr folgende Restaurants und Cafés: Kump Paderborn, Restaurant Indian Palace, even(t)more, Kaloa Poké, PS Restaurant, Brand Manufaktur für Speisen & Erlebnisse, Restaurant Von Köppen, Le Feu Flammkuchen, Kitzgams & Thi Brunnen, El Chingón & Alleman, Bio- und Wanderhotel Upländer Hof und das Eiscafé Artusa. Erstmals präsentiert sich die Secret Project GmbH bei Hochstift à la carte. Hier machen eine Tapas Variation, Mezze Pasta und mediterranes Street Food to go Lust auf mehr.

(Foto: Dirk Rellecke)

