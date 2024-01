Idumea Quartet am 14.1. im Audienzsaal Schloss Neuhaus

In den Appalachen im Osten der USA entstand eine eigene populäre Volksmusik, die sich aus den Traditionen der Einwanderer von den britischen Inseln im 17. und 18. Jahrhundert und denen afroamerikanischer Sklaven speist. Das Idumea Quartett dekonstruiert und rekonstruiert diese Volksmusik, indem es Tradition, Experiment und schieren Unsinn in etwa gleichem Maße miteinander verbindet. Durch die Verwendung der traditionellen Streichquartett-Besetzung versucht das Quartett, auch kammermusikalische Ästhetik einzubringen. In Verbindung mit dem harmonisierten Gesang entsteht ein eigenwilliger Klang!

Die Konzerte im Klangkosmos NRW mit dem Idumea Quartet im Januar 2024 sind Teil des NRW-USA-Programms 2023/2024 des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst: „Pay what you want!“ Eintritt frei mit dem AStA Kulturticket Paderborn.

Beginn: 18 Uhr