Im Herzen ein Nest aus Stacheldraht am 14.1. in der Rietberger Cultura

Schon in seiner polnischen Heimat in Ostgalizien wird der 15-jährige Ferdi von den deutschen Besatzern zu Arbeiten beim Bau einer kriegswichtigen Bahnstrecke gezwungen. Mit knapp 16 Jahren wird er nach Deutschland deportiert: Zwangsarbeit auf einem Bauernhof im Amt Rehme (Ostwestfalen). Von Erinnerungen gequält, innerlich zerrissen und heimatlos ist er lange Zeit nicht fähig, über seine Erlebnisse zu sprechen. Eine Erfahrung, die er mit vielen jungen Menschen, die im heutigen Europa unfreiwillig ein neues Zuhause suchen, auf vielfältige Weise teilt.

Dieses intensive Theaterstück gibt dem Zeitzeugen Ferdinand Matuszek eine Stimme und bringt ins Bewusstsein, dass auch in räumlicher Nähe zu Rietberg Gräueltaten des Nazi-Regimes verübt wurden.Alle Ticketeinnahmen werden gespendet zu Gunsten des Fördervereins der Dokumentationsstätte Stalag 326 VI K Senne.

Karten unter www.kulturig.de und 05244/986100.

Beginn: 20 Uhr