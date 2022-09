Im Namen der Dose ab 17.9. im Raum für Kunst

Seit 2016 nimmt das Projekt „INGRID“ an der Universität Paderborn Graffiti wissenschaftlich in den Blick, mit dem Ziel, eine Forschungsdatenbank für Graffiti aufzubauen. Während in der bisherigen Projektlaufzeit Städte wie Mannheim, Köln und München erfasst wurden, soll nun der Fokus auf die lokale Szene in Paderborn gelegt werden. Interessierte Bürger:innen der Stadt wurden im Mai dazu eingeladen, Graffitis in Paderborn fotografisch zu dokumentieren und diese Fotos über eine App dem INGRID-Team zur Verfügung zu stellen. Über 400 Fotos wurden in knapp vier Wochen eingesendet. Die Fotos wurden im Hinblick auf die Geschichte, die lokalen Besonderheiten und die sprachliche Form analysiert. Die Ergebnisse des bürgerwissenschaftlichen Projekts werden nun in Form einer Ausstellung im Raum für Kunst präsentiert.

Die Vernissage findet am 17. September um 18 Uhr statt. Die Ausstellung ist täglich von 17-20 Uhr geöffnet.