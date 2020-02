Ingo Börchers am 11.2. in der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule

„Aula auf – Kultur rein!“ – so lautet das Motto dieses Kabarettabends in der Aula der Heinz-Nixdorf-Gesamtschule. Ingo Börchers präsentiert sein preisgekröntes Programm „Ferien auf Sagrotan“. Keimfreiheit lautet das Gebot der Stunde, im Krankenhaus und in der Pflege, am Geldautomaten und in der Politik. Auf den zweiten Blick wird noch etwas ganz anderes verhandelt: Ursachen und Wirkungen, Neben- und Wechselwirkungen. Denn die begleiten unser Leben. Privat wie politisch. Entscheidungen führen zu Tatsachen. Das gilt für Gesundheitsthemen ebenso wie für die derzeitige Völkerwanderung. Während ein nicht unerheblicher Teil der Menschheit auf der Flucht vor den bestehenden Verhältnissen ist, flüchtet ein nicht minder großer Teil aus der Realität. Mit deutlichem Misstrauen gegen das, was wir als Wahrheit akzeptiert haben, skizziert Ingo Börchers das Bild einer Gesellschaft, die das Unmögliche will. Freiheit UND Sicherheit. Wirkung OHNE Nebenwirkung.

Tickets für die Veranstaltung sind für 12 Euro zzgl. Gebühren erhältlich. Schüler erhalten um 50% ermäßigte Tickets an der Abendkasse. Online gibt’s Tickets www.aula-auf.de, der örtliche VVK läuft über Ticket Direct und das Ticket-Center in Paderborn.

Beginn: 19.30 Uhr