Ingo Börchers am 31.1. im Theater Paderborn

In 2024 begeht der ZONTA Club Paderborn sein 25-jähriges Gründungsjubiläum. Als Teil des internationalen Netzwerkes von berufstätigen Frauen engagiert sich der Paderborner Club mit Projekten und Aktionen lokal, überregional und international für die Belange, vor allem von Frauen und Kindern. Diese Arbeit finanzieren die Paderborner Zontians mit Benefizeinnahmen und Spenden. Im Jubiläumsjahr veranstaltet ZONTA Paderborn dazu zum ersten Mal nach der Pandemie-Pause wieder sein beliebtes ZONTA Kabarett. Am 31. Januar spielt Kabarettist Ingo Börchers sein aktuelles Programm „Das Würde des Menschen“. Haltung bewahren und Bewährtes aufgeben. Vorübergehend stehen bleiben. Den Ausnahmezustand zur Regel machen. Und: Fragen stellen. Wollen wir das Digitale als Werkzeug oder als Habitat begreifen? Gibt es ein Davor und Danach? Oder eher ein Davor und Seitdem? Vielleicht gar ein Davor und Ab Jetzt? Es schlägt die Stunde der Utopien. Die Utopie ist befreundet mit dem Konjunktiv. In ihr steckt das Mögliche. Und hat damit immer das Potenzial zur zukünftigen Wirklichkeit. Auch der Fall der Mauer war bis zum tatsächlichen Fall nichts anderes als Utopie. Man muss mit allem rechnen. Sogar mit dem Guten!

Der Gewinn dieser Veranstaltung fließt vollständig in die Benefizarbeit des Clubs.

Beginn: 20 Uhr