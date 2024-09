Innenstadtcamp am 7.9. am Theodorianum

Wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus, möchte die Stadtverwaltung von den Paderborner:innen wissen. Um die Wünsche der Bürger:innen für die zukünftige Innenstadtentwicklung zu erfahren, veranstaltet die Stadt Paderborn am Samstag, 7. September, von 10 bis 16 Uhr, ein Innenstadtcamp auf dem Schulhof des Theodorianums am Kamp. Sollte das Wetter schlecht sein, findet das Innenstadtcamp in der Mensa des Theodorianums an der Klingelgasse statt. Im Rahmen des Innenstadtcamps können Bürger:innen gemeinsam ein Legomodell ihrer Stadt der Zukunft bauen und den Fachplaner:innen an verschiedenen Beteiligungsstationen ihre Wünsche, Hinweise, Ideen und Projekte für die verschiedenen Teilräume der Innenstadt mit auf den Weg geben. Außerdem werden von 12 bis 13 Uhr vier Schlüsselprojekte in einer Projektschau vorgestellt. Darunter auch der Bau des neuen Stadthauses sowie die Bewerbung Paderborns um das Europäische Kulturerbe-Siegel.

Weieter Informationen: www.paderborn.de/innenstadt