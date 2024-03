Intermezzo#6: Holzschnitt ab 8. März im Kunstmuseum im Marstall

Am Freitag, 8. März, startet im Kunstmuseum im Marstall die Ausstellung Intermezzo#6: Holzschnitt. Hochdrucke von Studierenden der Kunstpraxis (Druckgrafik) an der Universität Paderborn unter der Leitung von Eva Weinert treffen in der Ausstellung auf die Holzschnitte der städtischen Kunstsammlung der 1970er bis frühen 2000er Jahre. Neben Arbeiten der zeitgenössischen Künstler:innen Willem Grimm, Richard Haizmann und Hannah Höch, werden auch Druckgrafiken der Paderborner Künstler:innen Ingrid Moll-Horstmann (Foto), Hans Christian Rüngeler und Gerhard Staufenbiel zu sehen sein.

Am 10. März um 16 Uhr lädt das Kunstmuseum zu einem Künstler:innengespräch mit der Paderborner Künstlerin Ingrid Moll-Horstmann und Kunststudierenden der Universität Paderborn ein.

Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai zu sehen.

