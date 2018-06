Internationales Fest der Begegnung am 1. Juli

Kulturelle und kulinarische Kostproben aus zahlreichen Ländern werden wieder geboten, wenn das „Internationale Fest der Begegnung“ den Neuhäuser Schlosspark ab 12 Uhr zu einer internationalen Begegnungsstätte werden lässt. Es verbindet unterschiedliche Kulturen und bietet seinen Gästen eine kulinarische Vielfalt aus den verschiedensten Nationen.

An rund 20 Info-Ständen können sich Besucher über die vielfältigen Angebote und Aktivitäten der Paderborner Migrantenselbstorganisationen informieren. An den insgesamt 14 Essenszelten werden kulinarische Köstlichkeiten der unterschiedlichen Kulturen angeboten.

Im Rahmen des Bühnenprogramms am Brunnentheater präsentieren die teilnehmenden Vereine mit mehr als 30 Auftritten traditionellen Tanz und Gesang aus ihren Heimatländern.

Höhepunkt 2018 wird das Konzert des „Modern Maori Quartets“ aus Neuseeland um 17 Uhr sein. Die vier Musiker präsentieren ein Repertoire, das die musikalische Vergangenheit Neuseelands durch eine besondere Verbindung von Charme alter Schule und modernem Glamour sowie einzigartigem Maori Waiata Swing zu neuer Geltung bringt. Den ganzen Tag über können Kinder wieder an den kostenlosen Aktionen im Spielemitmachzelt teilnehmen.