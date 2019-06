Internationales Fest der Begegnung am 23.6.

Der kulinarische Teil der Veranstaltung an der langen Tafel der Begegnung ist besonders begehrt, die vielen Info-Stände sind stets belagert, das Bühnenprogramm beliebt. Als Gast zum finalen Höhepunkt des Bühnenprogramms am Brunnentheater ist diesmal die Gruppe „Sakili“ (Rodrigues Island/Indischer Ozean) dabei. Im Rahmen des Klangkosmos Weltmusik in NRW präsentieren die Musiker kreolische Klänge, die afrikanische Ursprünge mit Einflüssen der europäischen Kolonialisten verbindet. Das Kulturamt organisiert die Veranstaltung des Integrationsrates der Stadt Paderborn. Das Programm bestreiten vorrangig die internationalen Vereine Paderborns.

Das Fest im Neuhäuser Schlosspark beginnt um 12 Uhr.