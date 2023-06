Internationles Fest der Begegnung am 18.6. in Schloß Neuhaus

Im Rahmen des Internationalen Festes präsentieren ansässige Vereine und Institutionen ab 12 Uhr verschieden Kulturen. Auf der Bühne vor dem Brunnen werden Musik, Tanz und weitere kulturelle Beiträge geboten. Einige Vereine bieten regionale Spezialitäten zum Verkosten. Der diesjährige Landesschwerpunkt liegt auf Polen. Der Freundeskreis Paderborn/Przemysl e.V. bietet in diesem Zusammenhang einen Infostand, traditionelle Tänze sowie Pieroggi Streetfood an. Zum 30-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft werden Werke von Künstler:innen aus Przemysl bis zum 16. Juli im Kunstmuseum ausgestellt. Im Sinne des europäischen kulturellen Dialogs werden zusätzlich Werke von ukrainischen Fotograf:innen gezeigt.

Im Naturkundemuseum entsteht ein Raum der Stille, um sich für Gebete zurückzuziehen.

Viele Institutionen bieten Informationsstände an, darunter der Integrationsrat der Stadt Paderborn, der Eine Welt Laden Salzkotten, der Karibuni Paderborn e.V., die Deutsch-Türkische-Gesellschaft Paderborn e.V., die Deutsch-Chinesische Freundschaft e.V., die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn e.V., die Deutsch-Rumänische Gesellschaft, der Freundeskreis Paderborn/Przemysl e.V. und viele andere.

Um 17 Uhr geben Marion & Sobo Band das Abschlusskonzert des Festes. Das französisch-deutsch-polnische Quintett kreiert seinen eigenen modernen Stil aus vokalem Gypsy Jazz, globaler Musik und Chanson.

(Foto: Thorsten Hennig)