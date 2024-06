Internationles Fest der Begegnung

Am 30. Juni 2024 findet im Schlosspark das Internationale Fest der Begegnung statt. Seit 27 Jahren steht dieses Fest im Zeichen der Begegnung und bietet seinen Besucherinnen und Besuchern eine kulturelle und kulinarische Vielfalt aus den verschiedensten Nationen. Gerade in dieser Zeit sind die Begegnung und der Austausch umso wichtiger, um Brücken zu bauen und für friedliches Miteinander zu werben. Das Fest wird um 12 Uhr mit einem Konzert des interkulturellen Chores KlangKult eröffnet. In sieben Pagodenzelten wird internationale Küche aus den verschiedensten Regionen angeboten, es gibt 10 Infostände und 12 Vereine beteiligen sich mit einem kulturellen Beitrag. Ein Höhepunkt ist der Auftritt des Musikers „Loopro“ mit einem Weltmusik-Konzert um 17 Uhrauf der Bühne vor dem Brunnentheater.

Länderschwerpunkt in diesem Jahr ist die Türkei. Am Vorabend des Internationalen Fest der Begegnung, am 29.06., findet ab 19 Uhr im Audienzsaal des Residenzmuseum Schloss Neuhaus eine Veranstaltung mit Tänzen, Speisen und Musik statt.

Foto: Thorsten Hennig