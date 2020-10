Irrgäste am 24.10 in der Paderborner Innenstadt

Das Projekt „Get dressed!“ findet zurzeit in allen städtischen Museen statt und widmet sich der Kleidung in Geschichte, Kunst und Natur. Am Samstag, 24. Oktober, geht das Projekt auf die Straße: Und zwar bewegt sich das Künstlerpaar Guda Koster und Frans van Tartwijk in Kleiderskulpturen durch die Stadt. Sie tragen selbst entworfene und genähte Ganzkörperkostüme – als Burberryman oder im Piet Mondriaan-Look. Sie erregen Aufmerksamkeit in ihrer ungewöhnlichen Bekleidung, werfen Fragen auf, irritieren. Der öffentliche Raum wird gestört, nicht aggressiv und laut, sondern mit weichem Stoff, auffallenden Mustern, absurden Kleidern.

Auftakt der Performance ist um 11 Uhr auf dem Domplatz. In neuen Kleidern taucht das ungewöhnliche Paar dann um 12 Uhr vor dem Theodorianum und am Kamp auf. Wieder neu gekleidet kann man die „Irrgäste“ um 14 Uhr auf dem Königsplatz entdecken, bevor sie um 15 Uhr im Paderquellgebiet performen.