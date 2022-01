Jako el Muzikante am 16.1. im Gymnasium Theodorianum

Mit seinem Projekt „Jako el Muzikante“ präsentiert Xurxo Fernandes die Lieder vom Café Aman als „jüdische urbane Musik aus dem Osmanischen Reich“ in einer modernen Interpretation, in der er die Atmosphäre des Café Amans zu Beginn des 20. Jahrhunderts rekonstruiert. Mit seinem Ensemble aus Madrid spürt er die sephardische Klangfülle in der Originalsprache nach. Der Gesang seiner wunderbaren Stimme wird dabei von hochkarätigen Musikern begleitet, deren Instrumente den Klang der damaligen Epoche wiedergeben.

Xurxo Fernandes – Gesang, Pandero, Akkordeon

Wafir Sheik El Din – Oud

Nabil Naïr – Klarinette

Die Höhe des Eintrittspreises bestimmen Sie selbst.

Beginn: 18 Uhr