Jazz & Blues Party am 8.2. in der Paderhalle

Gemeinsam veranstaltet von Paderhalle und Jazz-Club Paderborn, ist die jährliche Jazz & Blues Party seit vielen Jahren ein Muss für Fans aller Altersklassen. Auch in diesem Jahr ist ein wahres internationales Staraufgebot dabei. Mit fetzigen Grooves werden vier Bands auf zwei Bühnen das Publikum ab 20 Uhr bis weit nach Mitternacht in beste Tanz- und Feierlaune versetzen. Mit dabei sind: die Henrik Freischlader Band (Foto), die Latvian Blues Band, die First Class Blues Band und last not least die Jimmy Reiter Band.