Jedermann vor der Stadtbibliothek

Eins ist klar: Mit dem Tod ist nicht gut Kirschen essen, besonders, wenn er im Auftrag Gottes unterwegs ist. Jedermann, ein egozentrischer Lebemann, dessen Lebensinhalte Frauen, Wein und Geld sind, muss plötzlich Rechenschaft ablegen. Nur nach langem Bitten kann er dem Tod eine Stunde abschwatzen. So lange hat er Zeit, einen Freund zu finden, der mit ihm vor Gottes Gericht tritt. Doch Jedermann muss feststellen, dass sich in seinem eigentlich so groß angenommenen Freundeskreis die Reihen schneller als gedacht lichten …

Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) greift in seinem „Jedermann“ auf einen alten Stoff zurück, der schon im 15. Jahrhundert in England erzählt wurde. Das Spiel vom sterbenden reichen Mann, der in seinem Leben immer nur sein eigenes Wohl im Sinn hat. Seit 1920 ist das Stück jedes Jahr vor dem Salzburger Dom bei den Salzburger Festspielen zu sehen. Und nun endlich wieder in einer Neuauflage auch in Paderborn!

Termine und Tickets: www.theater-paderborn.de