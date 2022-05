Jesus Christ Superstar am 13.5. in der PaderHalle

1971 wurde die legendäre Rockoper in New York am Broadway uraufgeführt und machte den damals 21-jährigen Andrew Lloyd Webber und seinen Texter Tim Rice zu Weltstars. Aus der kritischen Perspektive von Judas, Jesus’ Freund und Verräter, und in enger Anlehnung an die biblische Vorlage, werden die letzten Tage der Passionsgeschichte erzählt: Die Liebe Maria Magdalenas zu Jesus, das letzte Abendmahl, das Urteil Herodes’, Judas’ Verrat an Jesus, der Kreuzweg und der Tod am Kreuz. »Jesus Christ Superstar« ist eine Geschichte über Ruhm und den letzten Weg eines Idols, über Anbetung und Hass, Glaube und Zweifel, Freundschaft und Verrat, Verzweiflung und Hoffnung. Mit mitreißender Musik und ergreifenden Worten setzten sich die jungen Macher ab vom religiösen Establishment im Amerika der 1970er-Jahre und eröffneten eine nie dagewesene Perspektive auf die Leidensgeschichte Jesu. Seit 50 Jahren berührt und begeistert das Stück, illustriert die Geburt einer Weltreligion und warnt vor Glauben, der zum Fanatismus wird.

Ensemble, Chor und Symphonisches Orchester des Landestheaters Detmold. Einführung mit Elisabeth Wirtz um 18.30 Uhr im oberen Foyer.

Beginn: 19.30 Uhr