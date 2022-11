Jetzt erhältlich: Heimatwandern

Aller guten Dinge sind drei: Nach 2014 und 2017 präsentiert das Autorenehepaar Karl Heinz Schäfer und Gudrun Kaiser 2022 den dritten Wanderführer für unsere schöne heimische Region. „Heimatwandern – Halbtages-Wanderungen im Paderborner Land, Eggegebirge und südlichen Teutoburger Wald“, so der Titel, beinhaltet 20 Halbtages-Wanderungen im Paderborner Land, Eggegebirge und südlichen Teutoburger Wald. Bei den Wanderungen, die zwischen 10 und 13 Kilometer lang sind, werden teilweise beliebte Ausflugsziele angesteuert, vielfach entführen sie aber auch in unbekanntere Landstriche unserer Heimat.

Die neuen Wanderungen haben die Autoren sorgfältig ausgewählt, ihr bewährtes Konzept haben sie jedoch beibehalten. Neben übersichtlichen Kartendarstellungen enthält das 240-seitige Taschenbuch präzise Wegbeschreibungen, sodass ein Verlaufen (nahezu) ausgeschlossen ist. Angaben über Gesamtanstiege und Gehzeiten sowie Informationen zu Wegbeschaffenheiten, Schwierigkeitsgraden und Einkehrmöglichkeiten erleichtern die Planung und geben Sicherheit.

Der neue Wanderführer ist zum Preis von 15,80 Euro im Buchhandel (ISBN: 978-3-98246450-3), in der Tourist Information Paderborn, im Outdoorladen sowie (versandkostenfrei) beim HEFT-Zeitschriftenverlag (Tel. 05251 62624; mail@heft.de) erhältlich.