Johann Rosenmüller Ensemble am 16.7. in der Marktkirche

Auf dem Programm unter dem Titel „Westfalia cantat“ steht Musik aus Westfalen des 17. und 18. Jahrhunderts, so z. B. eine Psalmkomposition von Agostino Steffani, der von 1710 bis 1718 in Schloß Neuhaus residierte, Vokal- und Instrumentalmusik von Giovanni Antonio Rigatti, Maurizio Cazzati und Johann Rosenmüller, das einzig vollständig erhaltene Werk des aus Herford stammenden Komponisten Johann Jacob Pagendarm, der seit 1679 als Kantor an der Lübecker Marienkirche mit Buxtehude zusammenarbeitete und dazu dann noch Werke von Heinrich Schütz, Samuel Capricornus und Johann Speth.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.