John Marshall International Quintet am 16.5. in der Kulturwerkstatt

John Marshall ist in Paderborn kein Unbekannter. Er spielte in unterschiedlichen Besetzungen bereits mehrfach in Paderborn, unter anderem auch mit der WDR Bigband, der er seit 1992 angehört. Die Spannweite der unzähligen Musiker, mit denen er gespielt hat, reicht von Benny Goodman bis Ornette Coleman. Bei diesem Konzert wird er mit vier weiteren hochkarätigen Musikern auftreten: Der US-amerikanische Saxophonist Chris Byars, der als Gastmusiker, Arrangeur und Bandleader der WDR Bigband bereits in Erscheinung getreten ist. Am Piano sitzt der armenische Ausnahmemusiker Vahagn Hayrapetyan, der bereits mit der Schlagzeuglegende Elvin Jones gearbeitet hat. Der Schlagzeuger Egor Kryukovskikh aus Russland ist wahrscheinlich der gefragteste Schlagzeuger in Sankt Petersburg und darüber hinaus. Der Bassist Stephan Kurmann aus Basel ist seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil der Schweizer Jazzszene Er rundet die hohe Qualität dieser internationalen Besetzung im tiefen Frequenzbereich ab.

Beginn: 20 Uhr