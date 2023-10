John von Düffel: Vom Wasser am 5.10. im Stadtmuseum

Das Wasser ist das Lebensthema in den Büchern von John von Düffel. An Flüssen, Seen oder am Meer zu stehen – für John von Düffel Momente des Glücks. Gleichzeitig auch verbunden mit dem Bewusstsein, dass Wasser auch für uns ein knappes Gut ist, welches es zu beschützen gilt. Im Rahmen der Ausstellung „Panta rhei. Wasser bewegt“ wird der Autor, Schriftsteller und Dramaturg aus den Büchern „Vom Wasser“ und „Wasser und andere Welten“ lesen.

Karten 5,- €.

Beginn: 19 Uhr