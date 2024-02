Jugend forscht am 29.2. im HNF

Das Heinz Nixdorf MuseumsForum ist erneut Gastgeber von Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb. Am 29. Februar präsentieren Schüler, Auszubildende und Studierende zwischen 10 und 21 Jahren ihre Forschungsprojekte aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mit mutigen Ideen geben die jungen Köpfe bei Jugend forscht neue Inspirationen und Lösungen für alltägliche Probleme und forschungsaktuelle Fragen. Am Vormittag präsentieren die Jungforscher der Jury ihre Ergebnisse, ab 14 Uhr stellen sie ihre Projekte den HNF-Besuchern in einer Ausstellung vor, bevor sie bei der öffentlichen Siegerehrung um 16 Uhr im Mittelpunkt stehen. Die Gewinner qualifizieren sich für die Teilnahme am Landeswettbewerb NRW, für die Landessieger geht es dann zum Bundeswettbewerb im Mai nach Heilbronn. Den Bestplatzierten erwarten neben hoher Wertschätzung und Urkunden Geld- und Sachpreise, welche von regionalen und überregionalen Preisstiftern gespendet werden.