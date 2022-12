Julia’s Mind am 9.12. im MultiCult

Julia’s Mind machen großen, energetischen Indie-Pop-Rock à la Florence + the Machine oder Olivia Rodrigo mit einem ähnlich wundervollen Hang zur Dramatik und Tanzbarkeit. Getragen von Julias virtuosem Sopran spannt ihre Paderborner Band ein dichtes, atmosphärisches Netz um ihre anspruchsvollen Pop-Melodien.

Support: Animat, Point Of The Compass; Special Guest: Shrimp-Son

Präsentiert von Staycation e.V.

Beginn: 19 Uhr