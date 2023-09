Jung-Geflüchtet-Angekommen?! am 27.9. im Studio des Theaters Paderborn

Im Rahmen der Interkulturellen Woche (IKW) in Paderborn, die in diesem Jahr unter dem Motto Neue Räume steht, und anlässlich des Tages des Flüchtlings wird am 28.09.2023 der Kurzfilm „Jung-Geflüchtet-Angekommen?! Geschichten aus Paderborn und Bielefeld“ gezeigt.

Täglich kommt eine Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichen Fluchtgründen nach Deutschland, auch in unsere Region OWL. Leider fehlt es an vielen Ecken unserer Gesellschaft noch an der nötigen Sensibilisierung für ein diskriminierungsfreies Miteinander. Das Filmprojekt macht diese Situation sichtbar und gibt individuelle Einblicke. Die Zuschauenden hören von jungen Menschen aus Bielefeld und Paderborn mit unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen, was sie daraus für ihr Leben ziehen und sich für die Zukunft wünschen.

Im Anschluss an den Film findet ein Publikumsgespräch mit dem Filmemacher Younes Nadir und den Beteiligten statt.

Der Eintritt ist kostenfrei! Anmeldung unter kartenservice@theater-paderborn.de

Beginn: 19.30 Uhr (ab 18.30 Uhr Markt der Möglichkeiten, auf dem Akteur:innen und Initiativen Austausch und Informationen anbieten)