Kabarett-Open-Air 2022 auf dem Schützenplatz

Im letzten Jahr wurde ein bisschen aus der Not der aktuellen Situation heraus ein neues Festival geboren. Das Kabarett-Open-Air auf dem Paderborner Schützenplatz begeisterte alle Beteiligten so sehr und so nachhaltig, dass man direkt an die Planung der Fortsetzung ging. Für das verlängerte Wochenende vom 19. bis zum 22. August 2022 stehen nun allabendlich wieder echte Hochkaräter der deutschen Unterhaltungsszene auf der Bühne auf einer der schönsten Grünflächen der Paderborner Innenstadt.

Dabei sind:

19.8: Rüdiger Hoffmann

20.8.: Florian Schroeder (Foto: Frank Eidel) & Kapelle Petra

21.8.: STORNO – Inventur 2022

22.8.: Helge Schneider

Tickets unter https://gemeinsamesache.ticket.io/