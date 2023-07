Kaffeegarten-Konzerte im Weltladen La Bohnita

Während der Libori-Woche präsentiert der Weltladen La Bohnita wieder 2 Konzerte in seinem Kaffeegarten. Am 26.7. um 16 Uhr spielen Erwin Grosche und Volker Kukulenz die schönsten Liebeslieder der Welt aus den Genres Schnulzen, Schlager und Chansons. Am 28.7. ab 17 Uhr bieten Zabrinsky (Foto) erstklassige musikalische Unterhaltung und Urlaubsfeeling mit Songs zwischen Bossa-Nova und Swing.

Der Eintritt ist frei.