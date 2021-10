Kai Strauss & The Electric Blues Allstars am 8.10. in der Kulturwerkstatt

Eine der führenden deutschen Bluesbands, ausgezeichnet mit mehreren German Blues Awards und dem Preis der deutschen Schallplattenkritik, kommt nach Paderborn.

Kai Strauss zählt zum kleinen Kreis europäischer Bluesmusiker, denen auch amerikanische Kollegen und Kritiker einen authentischen Stil attestieren. Musikalisch aufgewachsen in Deutschlands Blueshochburg Osnabrück, erspielte sich Strauss in über 25 Jahren on the road einen festen Platz in den Herzen der Bluesgemeinde.

„Ausgezeichnetes Spiel, mit viel Reife und Emotionen.“ urteilt Blues-Ikone und Alligator Records Chef Bruce Iglauer über den Gitarristen und Sänger, der laut Aussage des Fachmagazins Bluesnews mittlerweile in der europäischen Szene als einer der großen Namen gilt.

Eintritt 20,- €, erm. 15,- €, Schüler und Studenten 10,- €