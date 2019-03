KAMA feat. Nippi Noya am 15.3. in der Kulturwerkstatt

„A Love Supreme: A Tribute To John Coltrane“: Dieses neue Album von KAMA (das Kürzel steht für Katharina Maschmeyer) war für die ZEIT und andere Medien „eines der besten Alben des Jahres 2018“. Und der Titel des Albums setzt auch den programmatischen Rahmen der aktuellen Tournee der temperamentvollen Saxophonistin, deren Quartett als „eine der eindrucksvollsten Live-Bands des Landes“ gelobt wird (JazzPodium). Dies gilt jetzt um so mehr, als sie sich mit einem höchst prominenten Gast verstärkt hat: mit dem legendären indonesischen Conga-Spieler Nippi Noya! Der Percussionist von Weltrang ist seit den 70er Jahren zu einer prägenden Figur im Jazz Rock geworden, was seine Aufnahmen mit Chaka Khan, Billy Cobham, John McLaughlin u. a. bezeugen. Mit ihm wird KAMA zu einem dynamischen Quintett von selten erreichter Intensität, das Coltrane auf seine Weise neu interpretiert.

Beginn: 20 Uhr

Eintritt: 20,- €, erm. 15,- €, Schüler: 5,- €