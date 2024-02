Kantinenkantate am 16. und 17.2. im Amalthea

Die Kantinenkantate von Eckhard Radau und Bernd Düring ist ein bissfestes, feuchtfröhliches musikalisches Menue. Die zwei Akteure ziehen Parallelen zwischen Kleinkunst und Kochkunst, zwischen Küche und Kabarett. Fragen über Fragen türmen sich auf. Ist Deutschland esstechnisch noch zu retten? Geht die Liebe wirklich durch den Magen? Wann wird aus Wein ein Gedicht? Warum geht es immer um die Wurst?

Daneben gibt es Lieder und Geschichten über das Kochen in der hiesigen Provinz. Eingestreut in die eigenwilligen Zubereitungen wird über das Essen und Trinken an und für sich philosophiert und über Eingemachtes aus der Welt größerer Kochgeister geplaudert. Wer dann noch erlebnishungrig, wissensdurstig oder liebestrunken ist, ist selber schuld.

Beginn: jeweils 20 Uhr