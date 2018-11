Kenny Washington Quartet am 8.11. in der Kulturwerkstatt

„I love this man. We all love Kenny“, sagt Trompeter Wynton Marsalis über Kenny Washington, den exzeptionellen Sänger, der wie er aus New Orleans kommt, und fügt hinzu: „He’s a real improviser. If you love music, you’ve got to love Kenny!“ In Deutschland bisher kaum bekannt, ist Kenny Washington in Kalifornien, wo er jetzt lebt, ein Star. Der San Francisco Chronicle nannte ihn den „Superman of the Bay Area“ und Ravi Coltrane erklärte den Mann mit der 4 Oktaven-Stimme zu ihrem Lieblingsvokalisten. Er ist im Jazz und im Great American Songbook ebenso zuhause wie in Blues und Rhythm ’n’ Blues, gleichermaßen beeinflusst von Ella Fitzgerald wie von Stevie Wonder, Marvin Gaye und Donny Hathaway. Seine Schnellfeuer-Scat-Einlagen sind einfach umwerfend, seine soulvollen Balladen gehen unter die Haut. „Kenny ist ohne Zweifel einer der größten Jazzsänger unserer Zeit“, begeisterte sich Musikerkollege Joe Locke. Dem ist für Deutschland nur noch hinzuzufügen: Mit Kenny Washington kommt eine echte Entdeckung von San Francisco nach Paderborn!

Beginn: 20 Uhr