Keramikmarkt am 27. und 28.4. im Schloss- und Auenpark

Schlendern, Schauen und Shoppen sind die drei Disziplinen, in denen man sich auf dem Keramikmarkt üben kann. Auf den Wegen der barocken Parkanlage reihen sich die Stände verschiedenster Anbieter und Anbieterinnen aus ganz Deutschland aneinander und präsentieren eine berauschende Vielfalt aus Farben, Formen, Techniken und Ideen.

Tassen, Teller, Töpfe, Schalen, Vasen und überhaupt Geschirr glänzen in in ihrer schönsten Form und jedes als eigenes Kunstwerk. Aber damit längst nicht genug, zeigen die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker auch Dekoelemente und Gartenzierden, Schmuck, Spiele und alles, was diese kreativen Köpfe erdacht und geschickten Hände geschaffen haben.

Neben blühenden Beeten runden kulinarische Angebote den genussreichen Nachmittag im herrlichen Ambiente ab.

Beginn: jeweils 11 Uhr