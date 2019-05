Kinder, die anders sind am 24. Mai im IRuM

Das IRuM (Am Stadlhof 10) bietet am Freitag, 24.05.2019, von 15.30-16.30 Uhr eine Lesung an, in der Kinder mit Beeinträchtigungen in den Fokus rücken. Der Literaturvermittler Hans-Werner Kulinna, der seit vielen Jahren mit Kinderbüchern arbeitet, hat Beispiele aus der aktuellen Kinderliteratur ausgewählt, in der Kinder, die anders sind und ganz besondere Fähigkeiten haben, die andere längst verlernt haben, im Mittelpunkt der Lesung stehen. Kulinna wird diese Veranstaltung für Kindergarten- und Grundschulkinder gestalten und aus Kinderbüchern vorlesen, die sich diesem Thema widmen. Die Veranstaltung ist geeignet für Kinder ab 5 Jahre. Der Eintritt ist kostenlos, um vorherige Anmeldung wird gebeten unter 05251/1251902 oder isabell.lanvermann@erzbistum-paderborn.de.

(Bild: Die Geschichte von Prinz Seltsam von Silke Schnee)