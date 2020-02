Kinderkarnevalsumzug durchs Riemekeviertel am 20.2.

Am 20. Februar findet der traditionelle Kinderkarnevalsumzug durch das Riemekeviertel statt. Federführend organsiert diesen Umzug der Grundschulverbund Riemeke-Theodor. Der Umzug hat bereits eine langjährige Tradition und wird durch Privatpersonen, Sponsoren und die Interessengemeinschaft »das Riemeke« tatkräftig unterstützt. Unter dem Motto »Vier Jahreszeiten gehen rund, das Riemeke ist immer bunt!« marschieren über 500 Kinder aus Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen durchs Riemekeviertel. Begleitet von mehreren Wagen und Musikkapellen geht es um 9.30 Uhr am Standort Theodor, Theodorstraße 1, los. Die Strecke des Umzuges verläuft von der Theodorschule über die Konrad-Martin-Straße zunächst nach links auf die Ferdinandstraße, dann nach rechts auf die Riemekestraße und biegt etwas später links in die Balhornstraße ein. An der Aldegreverstraße schwenkt der Zug dann erneut links, um am Kreishaus die traditionelle Pause einzulegen. Hier wird die Narrenschar von Landrat Müller begrüßt, bevor es dann über die Grunigerstraße wieder auf die Riemekestraße und weiter über die Fürstenbergstraße zurück zur Theodorschule geht.