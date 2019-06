Klaus Hoffmann Duo am 16.6. im Kloster Dalheim

Am Sonntagnachmittag freuen sich die Festivalmacher mit Klaus Hoffmann auf einen der großen deutschen Liedermacher, der sein Publikum als „deutscher Jacques Brel“ seit Jahrzehnten fesselt. In Dalheim präsentiert er sein neues Album „Aquamarin“, das ihn erneut als Geschichtenerzähler und vielseitigen Musiker ausweist. Klassische Einflüsse, die schon in „Was fang ich an in dieser Stadt“ seine Lieder prägten, vereinen sich hier mit Elementen aus Rock und Blues. Gemeinsam mit Hawo Bleich, einem langjährigen musikalischen Weggefährten, am Flügel präsentiert Klaus Hoffmann in Dalheim einen heiteren und doch tiefsinnigen Liederabend.

Karten unter Tel. 05292/931924 oder unter kloster-dalheim@lwl.org.

Beginn: 15 Uhr