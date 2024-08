Kleidertausch-Party am 31.8. vor und im Rathaus

Die Kleidertausch-Party wurde vom ASP initiiert und wird mit Unterstützung des DRK Kreisverbandes Paderborn und der Studierendenorganisation Oikos Paderborn durchgeführt.

Besuchende können bis zu fünf der Jahreszeit entsprechende Kleidungsstücke (Kinder- und Erwachsenenkleidung) mitbringen und gegen ebenso viele Kleidungsstücke eintauschen. Auch Interessierte ohne Kleidungsstücke im Gepäck sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und die Kleidung zu durchstöbern.Die übrig gebliebenen Kleidungsstücke werden an das DRK-Sozialkaufhaus „Lieblingsstücke“ gespendet. So wird sichergestellt, dass alle Kleidungsstücke in neuen Besitz übergehen und weiterhin genutzt werden. Abgerundet wird das Angebot durch das ASP-Glücksrad und frische Waffeln und Kaffee vom DRK.

Beginn: 10 Uhr