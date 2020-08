Klezzjazz am 16.8. im Mühlencafé

Spätestens durch die Tourneen des legendären Klarinettisten Giora Feidmann ist Klezmermusik auch in Deutschland einem breiten Publikum zugänglich geworden. In kaum einer anderen Musik können Emotionen besser mitgeteilt werden. Lebensfreude, Melancholie, Ausgelassenheit, Trauer, Ironie: die Botschaften übertragen sich direkt auf den Hörer. Ähnlich die amerikanische Blues- und Jazzmusik. Nicht von ungefähr verbergen sich hinter vielen großen Namen des amerikanischen Jazz jüdische Einwanderer aus Osteuropa, so zum Beispiel die Brüder Gershwin oder der unvergessene Benny Goodman. Damit dürfte klar sein, was den Besucher eines Klezjazz-Konzertes erwartet: schwungvolle und bewegende Musik, eingebettet in ein Programm von Jazz- und Klezmer-Klassikern bis zu neuen Stücken.

Um allen Ansteckungsgefahren in Corona-Zeiten vorzubeugen, findet die Matinee im Freien, auf der Terrasse des Mühlencafés statt, selbstverständlich unter Beachtung aller Abstands-, Verhaltens- und Schutzregeln. Das Konzert beginnt um 11 Uhr.