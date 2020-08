Klöster und Klosterleben – früher und heute am 29.8.

Paderborns Geschicke waren allzeit eng mit der Kirche verknüpft. Ebenso haben auch die Klostergemeinschaften die Stadt seit 1000 Jahren geprägt. Bei dieser Führung lernen Sie einige bedeutende ehemalige Klöster kennen. Höhepunkt des Rundganges ist der Besuch eines lebendigen, aktiven Klosters.

Aufgrund der Corona-Schutzverordnung ist die Teilnehmerzahlen auf 15 Personen begrenzt. Daher wird ein Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Marienplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen dringend empfohlen. Unter dieser Internetadresse kann auch das Hygienekonzept der Tourist Information eingesehen werden, dass bei den Führungen zur Anwendung kommt.

Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Tourist Information.