Kluge Köpfe am 5. Mai

Echte Wissenschaft. Echt unterhaltsam. Für viele von uns ist der Sonntagvormittag ja schon von Kindesbeinen an der unterhaltenden Weiterbildung vorbehalten. Statt der Maus ist es am 5. Mai 2019 in der Hauptstelle der Sparkasse Paderborn-Detmold in der Hathumarstraße Kabarettist Ingo Börchers, der humorvoll und doch bestens durchdacht Wissen im Halbschlaf vermittelt. Dazu bittet er ab 11 Uhr verschiedenste spannende Gäste auf die Bühne! Lachen und Lernen gehen eine chemische Reaktion ein, wenn sich der sympathische Besserwisser Börchers spannende Fachmenschen und kabarettistische Kollegen mit Wissenschaftsschwerpunkt einlädt. Getreu dem Motto „Je törichter die Frage, desto schlauer die Antwort“ treffen Protonen auf Pointen und Entertainment auf Erkenntnisgewinn. Musikalisch unterstützt wird der kurzweilige Morgen von dem acoustic groove experience Duo.

Karten an den bekannten VVK-Stellen sowie in der Hauptstelle der Sparkasse Paderborn-Detmold an der Hathumarstraße.