Kneipenlesung am 10.10. im Café Röhren

„Angeschmiert!“ und ein süffisantes Grinsen – werden da nicht Erinnerungen an Kindheitsschelmereien wach? Doch Anschmieren kann man nicht nur mit Worten, sondern auch mit Farben, abwaschbar oder dauerhaft, unter der Haut oder auf der Wand. Und wenn’s mal nicht ganz rund läuft, hilft vielleicht ein bisschen Schmiermittel? Das hat schon den einen oder anderen Mechanismus sowie manches Geschäft wieder in die Spur gebracht. Im kosmetischem Einsatz ist Schmiermittel ebenfalls nicht unumstritten: Denkt man nur an die gepflegten Schmiertollen von Elvis oder bei Grease, so hinterließen diese zu anderen Zeiten verschmierten Kajal. Heute schmiert Mann mit einer solchen Frise doch eher ganz schön ab!

Der Eintritt ist frei. Die Lesung beginnt um 20 Uhr und findet mit dem aktuellen Hygieneschutz statt. Weitere Infos: https://kneipenlesung.de/