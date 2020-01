Kneipenlesung: Ausgepackt am 18.1.

Wir haben es alle noch im Ohr: das Rascheln des Geschenkpapiers beim Auspacken der mehr oder minder gewünschten Gaben. Doch Auspacken kann auch heimlich vonstattengehen, etwa wenn zwei verliebte Menschen auf Entdeckungsreise gehen. Gilt aber auch jemand als ausgepackt, wenn er sich unter die Dusche stellt oder in die Sauna geht? Hat man (etwas) ausgepackt, wenn man ein Geständnis macht oder gerade frisch aus dem Urlaub kommt? Wie man am Beispiel der bunt bemalten Matrjoschkapuppen aus Russland erkennen kann, ist der Vorgang des Auspackens durchaus ein vielschichtiger. Durch Haul-Videos auf YouTube und Co. ist das Auspacken gar zur Kunstform geworden. Kürzlich erworbene Kleidung, Kosmetika, Essen und Elektrogeräte werden dort bis ins kleinste Detail beschrieben und analysiert.

Auch die Kneipenleser packen aus und lesen über Enthüllungen, Geschenke und Geständnisse, so vielschichtig oder trivial sie auch sein mögen.

Die Lesung im Café Ostermann beginnt um 20 Uhr.