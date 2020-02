Kneipenlesung »Dreiphrasenhamster« am 15.2.

Ach, wie soll die Jugend nur das Leben meistern? So ganz ohne Richtschnur! Unseren Großvätern wurde ja der Schiller noch eingeprügelt. Ergebnis: zwei Weltkriege. Wir selbst haben dann mal „So“ gemacht, halblang gemacht – und machten überhaupt schon was mit! Doch nun ist Schluss mit lustig, diese Et kütt, wie‘t kütt-Attitüde: Alles Bullshit! Bingo, machen wir halt „Saturday for future“ und dreschen keine Phrasen, sondern auf sie ein. Wo? Bei der Dreiphrasenhamster-Lesung der Kneipenleser im Café Röhren, nach der Devise „Der Sprüche und der Phrasen drei, Mensch – sapperlot! – Ich war dabei!

Der Eintritt ist wie immer: frei! O wei, o wei, o wei, o wei!

Die Lesung findet im Café Röhren statt und beginnt um 20 Uhr.