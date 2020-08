Kräutergarten der Wewelsburg erkunden

Der Sommer lädt dazu ein, den Kräutergarten des Kreismuseums Wewelsburg zu erkunden. Am Sonntag, den 9. August stehen um 15 Uhr Museumspädagoginnen für Fragen zur Verfügung.

Im Garten vor der Kulisse der Wewelsburg gedeihen in den Sommermonaten in acht Kräuterbeeten über 120 verschiedene Heilpflanzen. Sie sind alle nach Pflanzlisten des Jesuitengartens Münster angelegt und demonstrieren die hochentwickelte Heilkunst des Jesuitenordens, der auch in seiner Niederlassung in Büren einen „Wurzgarten“ kultivierte.

Der Kräutergarten des Kreismuseums bietet sich als Ausgangs- oder Endpunkt für einen Rundgang durch die Dauerausstellung des Historischen Museums des Hochstifts Paderborn an. Hier sind auch Teile der Einrichtung der einstigen Bürener Jesuitenapotheke zu sehen. Gäste der Wewelsburg können die alte Techniken der Medikamentenherstellung kennenlernen. Zwei der Beete sind als Hochbeete für Sehbehinderte eingerichtet. Die dort befindlichen Kräuterpflanzen können ertastet und erspürt werden. Weitergehende Informationen in Braille-Schrift zu den Kräuterpflanzen können bei den Pförtnern im Kreismuseum ausgeliehen werden.

www.wewelsburg.de