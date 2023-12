Krippenführungen am 29.12. und 6.1.

In der Weihnachtszeit lassen in zahlreichen Kirchen die liebevoll aufgebauten Krippen die Weihnachtsgeschichte lebendig werden. Bei der Krippenführung erfahren Sie Interessantes zu der Geschichte und Entstehung von Krippen, zum Aufbau und besonderen Figuren sowie den verschiedenen Traditionen und Geschichten.

Paralle findet eine Krippenführung für Familien statt.

Beginn: jeweils um 14 Uhr; Dauer: 90 Minuten

Die Tickets kosten sieben Euro pro Person (Kinder unter 14 Jahren kostenfrei). Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen empfiehlt sich der Ticketerwerb im Voraus in der Tourist Information am Königsplatz oder im Internet unter www.paderborn.de/fuehrungen. Sofern es noch freie Plätze gibt, ist der Ticketkauf auch unmittelbar vor den Rundgängen möglich.