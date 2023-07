Künstliche Intelligenz in Kirche und Gesellschaft – zwischen Schöpfung und Source Code vom 23. bis 27.7.

Die Technologie „Künstliche Intelligenz“ ist derzeit in aller Munde und fasziniert und beängstigt zugleich. Wo ist KI hilfreich, wo kann KI mitunter auch bedrohlich sein? Was kann künstliche Intelligenz alles? Und was, wenn Künstliche Intelligenz Raum in der Kirche einnimmt? Kann KI glauben? Kann KI etwas mit religiösen Inhalten anfangen? Versteht KI den Menschen mit all seinen Fragen und Krisen, in Arbeit und Freizeit?

In der Liboriwoche lädt eine Kooperation aus dem Fraunhofer IEM, der City Pastoral Paderborn, der Pfarrei St. Liborius und dem Citymanagement in die Gaukirche ein, sich diesem spannenden Thema zu nähern, sich inspirieren zu lassen, Fragen zu stellen, sich vielleicht auch provozieren zu lassen …

Weitere Informationen