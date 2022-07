Kulturgarten am Dom

Als im Frühjahr 2020 Deutschland in den Lockdown ging, musste auch das KulturBüro-OWL sozusagen in voller Fahrt bremsen: Einmal schütteln und weitermachen, neue kreative Formate erdenken und umsetzen! Zu den schönsten Projekten, die aus dieser Situation heraus entwickelt wurden und die die Sommer 2020 und 2021 bereicherten, gehört die Einrichtung des „Kulturgarten am Dom“. Mitten im historischen Stadtkern erweckten die kreativen Köpfe den Garten am Haus der Dommusik zum perfekten Veranstaltungsort, Domblick inklusive. Diese erfolgreiche Geschichte wird nun vom 8. bis zum 10. Juli 2022 sowie vom 15. bis zum 17. Juli weitergeschrieben. Der Programmschwerpunkt liegt dabei ganz klar auf „neu und empfehlenswert“, denn es treten Künstlerinnen und Künstler auf, die man dem Paderborner Publikum unbedingt vorstellen möchte und bereits gute Bekannte bringen neue Projekte mit.

Dabei sind:

8.7., 19 Uhr: Florian Wintels und Hinnerk Köhn

9.7., 19 Uhr: Thom und Sönke Meinen

10.7., 18 Uhr: Falk und Nektarios Vlachopoulos

15.7., 19 Uhr: Herr Grosche und Herr Börchers

16.7., 19 Uhr: Johannes Flöhr und Lasse Samström

17.7., 18 Uhr: Fee Badenius und René Sydow

Weitere Infos unter https://kulturbuero-owl.de/