Kulturnadel der Stadt Paderborn 2024

Ann-Britta Dohle-Madrid, Klaus Hohmann und Harald Morsch erhalten die Kulturnadeln der Stadt Paderborn 2024. Alle drei sind seit Jahrzehnten in der Kulturszene der Stadt etabliert.

Harald hat das Kulturleben der Stadt in all seinen Ausprägungen als Gründer und Herausgeber unseres Veranstaltungsmagazins Das HEFT, als Fotograf, u.a. mit der Serie „Menschen meiner Stadt“, und als Designer aktiv beobachtet, dokumentiert, mitgeprägt und gefördert.

Ann-Britta Dohle-Madrid arbeitet als Theaterpädagogin, Schauspielerin, Regisseurin, Schriftstellerin und Kulturredakteurin. Besonders in den Bereichen der Inklusion, der Diversität und der politischen Bildung setzt sie Akzente. Darüber hinaus engagiert sie sich im Vorstand der Kulturwerkstatt.

Klaus Hohmann hat sich als Historiker um die Erforschung der Geschichte Paderborns verdient gemacht. Schier endlos ist die Zahl seiner Veröffentlichungen zur Kulturgeschichte seiner Heimatstadt. Er engagiert sich im Heimatverein und im Altertumsverein und meldet sich meinungsstark und mit profundem Wissen in Fragen der Stadtbildveränderung zu Wort.

Das gesamte HEFT-Team freut sich sehr und gratuliert allen Preisträger:innen.