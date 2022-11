Kulturrucksack-Schnuppertag 2022 am 6.11. im HNF

Wer das beliebte Landesprogramm Kulturrucksack noch nicht kennt, der erhält Antworten auf seine Fragen direkt zur Beginn im Auditorium. Anschließend dürfen sich die jungen Gäste auf das kostenlos, vielfältige Workshopangebot im Bereich der Wechselausstellung freuen.

14 Workshops laden an diesem Nachmittag zum Ausprobieren und Tüfteln ein. Jeansupcycling ist ebenso dabei wie das Herstellen von Saatbändern oder Collagen. Wer möchte, kann Karton und Pappen recyceln, um daraus CrazyHair-Frisuren zu gestalten. Der perfekte Style kann anschließend auf einem Foto festgehalten werden.

Mit insgesamt 5 Angeboten im Bereich Medien ist der Kulturrucksack auch digital gut aufgestellt. Es gibt z.B. Einblicke in die App „Tagtool“, Live-Coding mit javascript und Gamecreation mit Unreal.

„Die Angebote des Kulturrucksacks sind eigentlich ein absolutes Muss für jeden kreativen Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren“, findet Susanne Kirchner von der Stadt Paderborn. Seit 10 Jahren packt sie jährlich zahlreiche Projekte und Workshops rund um Kunst und Kultur für Jugendliche in den Paderborner Kulturrucksack. Awelina Lintermanns packt seit Sommer ebenfalls fleißig mit an und ist Ansprechpartnerin für die Angebote des Kreises Paderborn. „Das Beste ist, dass alle unsere Angebote für die Jugendlichen kostenfrei sind – natürlich auch am Schnuppertag“, erklärt Lintermanns.

Beginn: 14 Uhr

www.kulturrucksack.nrw.de