Kultursommer: Skateboarding-Workshop ab 30.6.

Der Paderborner Asphaltsurfer e.V. bietet in den Sommermonaten jeweils mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr einen kostenlosen Skateboarding-Workshop im Skatepark Goldgrund an. Ziel des Workshops ist es, Menschen aller Altersgruppen ab 6 Jahren den Einstieg in die Skateszene zu erleichtern. Mädchen und junge Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Erfahrene Vereinsmitglieder erklären Verhaltensregeln des Miteinanders im Skatepark und helfen euch beim Erlernen neuer Tricks, ganz nach euren Wünschen. Absagen wegen schlechten Wetters werden über die Instagram- und Facebook-Profile des Asphaltsurfer e.V.s, sowie über die Kanäle des Kultursommers bis 15 Uhr am jeweiligen Workshop-Tag bekanntgeben.

