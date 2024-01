Kunst & Kuchen am 7.1. im Diözesanmuseum

Der Nachmittag beginnt in der Sonderausstellung „Glänzende Begegnungen“, wo eindrucksvolle Goldschmiedearbeiten, Skulpturen und Textilien des Münsteraner Domschatzes auf uns warten. In einem kurzweiligen Rundgang betrachten wir die einzelnen Objekte aus nächster Nähe und erfahren mehr über deren Geschichte, Gebrauch und Bedeutung. Anschließend geht es ins Café Ostermann, wo wir uns in geselliger Runde an Kaffee und Kuchen erfreuen wollen.

Die Idee hinter „Kunst & Kuchen“ ist es, kunstinteressierte Menschen zusammenzubringen, gemeinsam in den Austausch zu treten, neue Perspektiven kennenzulernen und Bekanntschaften zu knüpfen.

Kosten: 18,- € p.P. (enthält den Museumseintritt, die Führung, ein Kaffeegetränk und ein Stück Kuchen)

Anmeldung erforderlich: 05251/1251400 oder museum@erzbistum-paderborn.de

Beginn: 14.30 Uhr

https://dioezesanmuseum-paderborn.de