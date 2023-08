Kunst & Spiel Hinter Höfen vom 14. bis 20.8.

Unter dem Motto »Kunst & Spiel Hinter Höfen« präsentiert die Interessengemeinschaft dasRiemeke.de e.V. vom 14. bis 20. August 2023 wieder eine Woche voller Highlights und Attraktionen mit einem Programm, so bunt und vielfältig wie das Riemeke. Von Montag bis Freitag gibt an vielen interessanten Orten, die zum Teil der Öffentlichkeit so noch nie gezeigt wurden (Kloster, Sünkeler Hof) ein interessantes Programm mit Kultur, Talk, Comedy und Musik. Abschluss ist dann der Samstag mit dem sehr beliebten Flohmarkt »Kram am Kolk« und drei tollen Bands. Am Sonntag ist dann für die ganze Familie etwas dabei: Kunst zum Mitgestalten, Tanz- und Sportvorführungen, Livemusik – und niemand muss hungrig oder durstig bleiben.

Das volle Programm gibt es im Veranstaltungskalender des HEFTes und unter www.das-riemeke.de